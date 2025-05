Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) reist nach Lwiw. (IMAGO / AA / Thomas Imo)

Sie folgten einer Einladung von Außenminister Sybiha. Es sei wichtig und symbolisch, dass die europäischen Partner an diesem Tag Schulter an Schulter mit Kiew stünden, schrieb der ukrainische Minister bei Telegram. Die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte mit Blick auf die Siegesparade in Moskau, all diejenigen, die für Frieden einträten, müssten in der Ukraine sein. Die Diplomaten gedachten mit einer Kranzniederlegung der beim russischen Angriffskrieg getöteten Ukrainer. Auch Bundesaußenminister Wadephul sagte der Ukraine seine Unterstützung zu.

Im Anschluss wollten die EU-Außenminister in kleinem Kreis zusammenkommen.

