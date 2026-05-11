Europäische Union

Zerstörungen durch Siedlergewalt im Westjordanland (Archivbild) (AFP / ILIA YEFIMOVICH)

Das bestätigte die EU-Außenbeauftragte Kallas. Zugleich habe man sich auf weitere Strafmaßnahmen gegen führende Hamas-Vertreter geeinigt, teilte Kallas mit. Extremismus und Gewalt müssten Konsequenzen haben.

Im Westjordanland leben neben rund drei Millionen Palästinensern mehr als 500.000 Israelis. Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel 2023 und den darauf folgenden Kriegen in Gaza, im Iran und im Süd-Libanon hat auch die Gewalt im Westjordanland zugenommen.

Israels Außenminister Saar verurteilte das Vorgehen der Europäischen Union. Die EU habe ohne jegliche Grundlage aus politischen Gründen Sanktionen gegen israelische Bürger verhängt, teilte Saar mit.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.