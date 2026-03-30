Anlass ist der vierte Jahrestag der Befreiung Butschas von russischen Besatzungstruppen. Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas wird erwartet. Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung ist ein Treffen der Minister geplant.
Ukrainischen Angaben zufolge soll die russische Armee in der Kleinstadt Butscha im Jahr 2022 mehr als 400 Zivilisten getötet haben. Bilder von dort sorgten weltweit für Empörung. Moskau bestreitet, für die Tötungen verantwortlich zu sein. Der internationale Strafgerichtshof ermittelt unter anderem wegen Kriegsverbrechen.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.