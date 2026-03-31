Die Bilder aus Butscha hatten damals international für Bestürzung gesorgt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Carol Guzy)

Anlass ist der vierte Jahrestag der Befreiung der Kleinstadt von russischen Besatzungstruppen. Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas wird erwartet. Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung ist ein Treffen der Minister geplant. Nach ukrainischen Angaben soll die russische Armee in Butscha im Jahr 2022 über 400 Zivilisten getötet haben. Bilder von dort sorgten weltweit für Empörung. Moskau bestreitet, für die Tötungen verantwortlich zu sein. Der internationale Strafgerichtshof ermittelt unter anderem wegen Kriegsverbrechen.

Gestern hatte Wadephul bei einem Besuch in Polen vor einer Gefahr gewarnt, wonach die ⁠Eskalation im Nahen Osten den Fokus ⁠der internationalen Unterstützung von der Ukraine ablenken könnte.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.