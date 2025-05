Außenministertreffen in Warschau - in der Mitte die EU-Außenbeauftragte Kallas. (Leszek Szymanski / PAP / dpa )

In zwei Sitzungen soll es am Vormittag um die weitere Unterstützung der Ukraine gegen den Aggressor Russland und um die schwierigen Beziehungen der EU zu den USA unter Präsident Trump gehen. Zum Abschluss ist am Mittag noch ein Arbeitsessen mit Vertretern von Staaten geplant, die EU-Beitrittskandidaten sind.

Deutschland wird vom neuen Bundesaußenminister Wadephul vertreten. Er hatte bereits gestern die europäische Unterstützung der Ukraine bekräftigt.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.