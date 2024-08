Waffenruhe

Binnenflüchtlige im Raum von Goma, der Hauptstadt der umkämpften Provinz Nord-Kivu im Osten der DR Kongo. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Moses Sawasawa)

Nun müssten alle Beschlüsse rasch und vollständig umgesetzt werden, teile der EU-Außenbeauftragte Borrell mit. Das durch die Vermittlung Angolas erzielte Abkommen sieht eine Feuerpause in der kongolesischen Provinz Nord-Kivu vor, die am kommenden Sonntag in Kraft treten soll. Dort bekämpfen sich seit Ende 2021 Regierungseinheiten und Aufständische, die nach Angaben aus Kinshasa vom Nachbarland Ruanda unterstützt werden und bereits Teile der Provinz erobert haben. Früher vereinbarte Waffenruhen wurden indes nie länger als einige Wochen eingehalten.

Das fragliche Gebiet liegt im Osten der Demokratischen Republik Kongo und ist reich an Bodenschätzen. In dem Land sind nach UNO-Schätzungen mehrere Millionen Menschen auf der Flucht.

