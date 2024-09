Copernicus

Rekord an Hitzetagen in Südosteuropa in diesem Sommer verzeichnet. (Symbolbild) (Getty Images / chuchart duangdaw)

Menschen in Südosteuropa seien von Juni bis August an 66 Tagen sogenanntem "starkem Hitzestress" ausgesetzt gewesen, teilte die Organisation mit. Die durchschnittliche Anzahl liege bei 29 Tagen. Zudem wurden in Südosteuropa sowie in Fennoskandinavien Rekordtemperaturen verzeichnet. Auch das Mittelmeer erreichte der vorläufigen Bilanz zufolge mit rund 28,5 Grad Celsius einen Rekordwert seiner Oberflächen-Temperatur. In Nordwesteuropa lagen die durchschnittlichen Temperaturen von Juni bis August nahe oder unter dem Durchschnitt.

