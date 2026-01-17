Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Dies gelte für jede Flughöhe, heißt es in einer Mitteilung der Easa vom Abend. Die Behörde begründete ihre Warnung mit der aktuellen Situation und der Möglichkeit einer Militäraktion der USA, aufgrund derer die iranische Luftabwehr in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden sei. Die Deutsche Flugsicherung hatte bereits eine Sicherheitsempfehlung ausgesprochen, den iranischen Luftraum bis zum 10. Februar nicht zu überfliegen.

US-Präsident Trump hatte dem Iran mehrfach mit Militärschlägen gedroht, weil das Regime mit Gewalt gegen Demonstranten vorging. Die Proteste wurden inzwischen nach Angaben von Aktivisten weitgehend niedergeschlagen. Dabei soll es tausende Todesopfer und 20.000 Festnahmen gegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.