Bedenkliche Inhaltsstoffe

Das geht aus einem Bericht der Europäischen Chemikalienagentur hervor , der in Helsinki veröffentlicht wurde. Demnach fand die EU-Behörde unter anderem in Eyelinern und Liplinern sowie in Haarspülungen und Haarmasken Inhaltsstoffe, die in solchen Produkten verboten sind. Hintergrund ist, dass sie in der Umwelt nur langsam abgebaut werden oder im Verdacht stehen, der Fruchtbarkeit zu schaden oder gar krebserregend zu sein. Darunter fanden sich häufig auch PFAS-Stoffe, die auch als "Ewigkeits-Chemikalien" bekannt sind.