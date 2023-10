Bakterien-Befall

Salmonellen sind häufig Erreger von schweren Lebensmittelvergiftungen. (picture-alliance / dpa / Alice Mikyna)

Die Bakterien würden über kontaminiertes Hühnerfleisch verbreitet, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit. Bis Anfang der Woche wurden 335 Fälle bestätigt. Das Fleisch sei mit großer Wahrscheinlichkeit in Kebabs verarbeitet worden, die bei mehreren Produzenten in Polen und Österreich hergestellt worden seien. Die Behörde konnte aber keine konkreten mikrobiologischen Belege für eine Kontamination in diesen Betrieben finden. In Deutschland gab es 18 Fälle, in Österreich ist eine Person an einer Erkrankung aufgrund des Salmonellen-Befalls gestorben.

