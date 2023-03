Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, in Parma, Italien. (imago stock&people / imago stock&people)

Wie die EU-Behörde mitteilte, wurden in Lebensmitteln zehn dieser chemischen Verbindungen nachgewiesen, die auch noch die DNA schädigen können. Weil Nitrosamine in vielen alltäglichen Lebensmitteln vorkommen, geht die Efsa in ihrem Gutachten von einer Gesundheitsgefährdung für Europäerinnen und Europäer aller Altersgruppen aus.

Nitrosamine werden Lebensmitteln nicht absichtlich zugesetzt, sondern entstehen bei der Zubereitung und Verarbeitung. Sie wurden nach Angaben der Efsa in gepökeltem Fleisch, verarbeitetem Fisch, Kakao, Bier und anderen alkoholischen Getränken nachgewiesen. Betroffen sind vor allem Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.