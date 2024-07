Europäische Kommission

EU-Bericht: Ungarn verstößt weiter massiv gegen Rechtsstaatlichkeit

Ungarn verstößt nach Angaben der Europäischen Kommission weiter in erheblichem Maße gegen die Rechtsstaatlichkeit. Die Kommission legte in Brüssel ihren Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit in den 27 Mitgliedsländern vor.

24.07.2024