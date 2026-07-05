Südamerika

Man unterstütze alle Bemühungen zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Institutionen in dem südamerikanischen Land, teilte die EU mit. Auch Spaniens linksgerichteter Ministerpräsident Sánchez gratulierte Fujimori zum Sieg und bekräftigte, sich für die Stärkung der diplomatischen Beziehungen einzusetzen. Fujimori war zuvor offiziell zur Wahlsiegerin erklärt worden. Nach wochenlanger Auszählung bescheinigte die Wahlbehörde der rechtsgerichteten Politikerin einen knappen Sieg gegen den linksgerichteten Kandidaten Sánchez.
Fujimori kündigte den "Beginn eines neuen Kapitels" in der Geschichte Perus an. Man müsse die Ordnung auf den Straßen, in den Institutionen und im Staat wiederherstellen, sagte die Tochter des umstrittenen Ex-Staatschefs Alberto Fujimori. Der inzwischen gestorbene Politiker wurde 2000 unter anderem wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.