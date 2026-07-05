Südamerika

Keiko Fujimori wird neue Präsidentin von Peru. (AFP / STRINGER)

Fujimori kündigte den "Beginn eines neuen Kapitels" in der Geschichte Perus an. Man müsse die Ordnung auf den Straßen, in den Institutionen und im Staat wiederherstellen, sagte die Tochter des umstrittenen Ex-Staatschefs Alberto Fujimori. Der inzwischen gestorbene Politiker wurde 2000 unter anderem wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.