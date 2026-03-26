PFAS
EU-Chemiebehörde spricht sich für Verbot von Ewigkeitschemikalien aus - mit Ausnahmen

Die Europäische Chemikalienagentur empfiehlt ein weitreichendes Verbot von sogenannten Ewigkeitschemikalien. Diese Stoffe werden häufig für Pfannen, Regenjacken und Einwegverpackungen genutzt. Dabei handelt es sich um synthetisch hergestellte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS.

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    Eine beschichtete Pfanne mit Rührei (picture alliance / dpa Themendienst / Christin Klose)
    Die Chemiebehörde der Europäischen Union kommt zu dem Schluss, dass die aktuellen Regeln nicht ausreichen. Ein vollständiges Verbot sei mit Blick auf die Umwelt- und Gesundheitsrisiken am effektivsten. Jedoch brauche es Ausnahmen, wenn es nachweislich keine Alternative für PFAS gebe, heißt es. Wie diese aussehen könnten, ist bislang unklar.
    Die Einschätzung der Chemikalienagentur ist vorläufig. Die finale Version könnte als Grundlage für einen Gesetzentwurf der EU-Kommission dienen.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.