Medienbericht
EU denkt über Verbot von russischem Uran nach

Die EU plant einem Medienbericht zufolge zum 4. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine die Verabschiedung eines 20. Sanktionspakets gegen Russland.

    Europaflagge und Flagge der Russischen Föderation wehen vor grauem Himmel im Wind.
    Die EU und Russland (imago / Marius Schwarz)
    Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" sind etwa Reisebeschränkungen sowie das Einfrieren von Vermögenswerten in der Europäischen Union von weiteren Einzelpersonen und Organisationen vorgesehen. Neue Strafmaßnahmen im
    Bankensektor und Energiebereich solle es ebenfalls geben. So werde in Brüssel auch ein Importverbot für russisches Uran erwogen. - Der Angriffskrieg gegen die Ukraine begann am 24. Februar 2022.
    Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.