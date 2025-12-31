Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" sind etwa Reisebeschränkungen sowie das Einfrieren von Vermögenswerten in der Europäischen Union von weiteren Einzelpersonen und Organisationen vorgesehen. Neue Strafmaßnahmen im
Bankensektor und Energiebereich solle es ebenfalls geben. So werde in Brüssel auch ein Importverbot für russisches Uran erwogen. - Der Angriffskrieg gegen die Ukraine begann am 24. Februar 2022.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.