Klimawandel

Der Dienst hat auf Grundlage der bislang erhobenen Daten berechnet, dass die Erderwärmung in diesem Jahr im Durchschnitt um 1,55 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter betragen wird. Auch dürfte 2024 zum zweiten Mal in Folge einen weltweiten Temperaturrekord aufstellen, heißt es in der Copernicus-Mitteilung . Die unerbittliche Art der Erwärmung sei besorgniserregend, sagte Copernicus-Direktor Buontempo. Die Daten zeigten eindeutig, dass der Planet ohne den ständigen Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre, der die globale Erwärmung vorantreibt, keine so lange Abfolge von Temperaturrekorden erleben würde.