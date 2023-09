Die iranische Flagge (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, der schwedische Staatsbürger werde seit über 500 Tagen im Iran illegal festgehalten. Die EU-Institutionen setzten sich gemeinsam mit der schwedischen Regierung auf allen Ebenen für seine Freilassung ein.

Borrell bestätigte damit einen Bericht der New York Times. Bei dem Diplomaten handelt es sich um den Schweden Johan Floderus, der für den Europäischen Auswärtigen Dienst mit Hauptsitz in Brüssel arbeitet. Er wurde laut dem Medienbericht bei einer Privatreise in den Iran verhaftet. Offenbar wird ihm Spionage vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.