In einer gemeinsamen Erklärung in Brüssel forderten die Staats- und Regierungschefs Russland auf, echten Willen zur Beendigung des Angriffskrieges zu zeigen. Zugleich begrüßte der Europäische Rat die Gespräche zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin über einen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft an den Rat, die laufenden diplomatischen Bemühungen bedeuteten nicht, dass Russland weniger Druck ausgesetzt sein sollte. Bundeskanzler Scholz sagte, für Deutschland sei es wichtig, dass die Ukraine auch nach einem Friedensschluss über eine starke eigene Armee verfüge.