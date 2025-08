Bislang waren nur Flüssigkeitsbehälter bis maximal 100 ml Größe erlaubt , verpackt in einem 1-Liter-Plastikbeutel. Diese Bestimmung soll nun entfallen. Denn die Kommission hat Scanner zugelassen, die flüssige Sprengstoffe zuverlässig erkennen können und deshalb größere Flaschen im Handgepäck theoretisch erlauben, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Alles Weitere sei nun Sache der Flughäfen, sagte sie.

In Deutschland dürfte es noch dauern

In Deutschland dürfte das Ende der 100-Milliliter-Behälter-Regel noch auf sich warten lassen: Zwar sind die erforderlichen Scanner teilweise längst vorhanden - aber eben nicht überall. Es gibt weiterhin auch alte Geräte, und Reisende können bis jetzt nicht vorab darüber informiert werden, an welchem Scanner sie die Sicherheitskontrolle durchlaufen werden. Außerdem fehlt an manchen neuen Geräten die richtige Software.

