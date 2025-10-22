Die EU hat sich auf das 19. Sanktionspaket geeinigt. (Arne Immanuel Bänsch / dpa / Arne Immanuel Bänsch)

Die Pläne sehen unter anderem vor, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren, wie die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte. Dazu soll ein vollständiges Importverbot von Flüssigerdgas aus Russland schon 2027 in Kraft treten und damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Zudem sind auch weitere Strafmaßnahmen im Finanzsektor und Handelsbereich sowie Einschränkungen der Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten innerhalb der EU vorgesehen.

Der formelle Beschluss für das Sanktionspaket gilt nach der Einigung als Formsache und soll bis morgen früh in einem schriftlichen Verfahren erfolgen. Ermöglicht wurde die Verständigung durch die Slowakei, die ihre Vorbehalte gegen die Strafmaßnahmen aufgab. Der slowakische Regierungschef Fico hatte zuvor erklärt, die EU habe wie von ihm gefordert zugesagt, mehr gegen explodierende Energiepreise zu unternehmen.

Auch die USA haben neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Bekanntgabe werde entweder heute nach Börsenschluss an der Wall Street oder morgen früh erfolgen, teilte US-Finanzminister Bessent mit. Details nannte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.