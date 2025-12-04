Nach Verhandlungen in Brüssel

Ein digital generiertes Bild einer DNA, die aus Grass, Blumen und anderen Pflanzen gestaltet ist (Symbolbild zur Illustration des Themas). (Getty Images / Andriy Onufriyenko)

Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen sollen in der Europäischen Union künftig in vielen Fällen ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden dürfen, wie Vertreter der Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments in der Nacht in Brüssel mitteilten. Demnach werden bestimmte Züchtungen von bislang strengen Regeln ausgenommen. Befürworter erhoffen sich durch die Veränderungen Obst- und Gemüsesorten, die ertragreicher, klimaresistenter und nährstoffhaltiger sind. Kritiker fordern hingegen eine Kennzeichnung, damit Verbraucher selbst entscheiden können, ob sie solche Lebensmittel konsumieren möchten oder nicht.

Um in Kraft treten zu können, müssen die neuen Vorgaben auch von den EU-Staaten und dem Europaparlament bestätigt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.