Streit mit USA

Die EU hat sich mit den USA auf Gegenzölle geeinigt.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen. Demnach will die Staatengemeinschaft Zölle auf US-Exporte in die EU im Wert von mehr als 90 Milliarden Euro verhängen, sollten die Verhandlungen mit Washington scheitern. Die Zölle würden dann am 7. August in Kraft treten. Welche US-Produkte betroffen wären, wurde nicht mitgeteilt.

Gestern Abend hatten Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Macron bei einem Treffen in Berlin bereits ihre Einigkeit betont, dass sich die EU notfalls weitere "handelspolitische Instrumente" vorbehalte.

Allerdings gibt es laut einem Bericht der "Financial Times" eine Annäherung im Zollstreit. Demnach ist die EU bereit, pauschale US-Zölle von 15 Prozent zu akzeptieren. Für einige Produkte soll es gar keine Zölle geben. Auch US-Präsident Trump hatte gestern ein Entgegenkommen angedeutet.

