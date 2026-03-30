Videoschalte

Die EU-Energieminister beraten über gestiegene Energiepreise. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Dazu ist eine Videokonferenz angesetzt. In der informellen Runde soll ein über koordiniertes Vorgehen der EU hinsichtlich der Energiesituation beraten werden.

Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant. Die Energiepreise in der Europäischen Union sind infolge des Iran-Kriegs stark gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.