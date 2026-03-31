Videoschalte

Die EU-Energieminister beraten über gestiegene Energiepreise. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Dazu ist eine Videokonferenz angesetzt. In der informellen Runde soll ein über koordiniertes Vorgehen der EU hinsichtlich der Energiesituation beraten werden.

Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant. Die Energiepreise in der Europäischen Union sind infolge des Iran-Kriegs stark gestiegen. Beim EU-Gipfeltreffen Mitte März hatten die Staats- und Regierungschefs die Kommission aufgefordert, zielgerichtete Maßnahmen vorzuschlagen. Dabei könnte es etwa um staatliche Hilfen und Änderungen an der CO2-Bepreisung gehen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.