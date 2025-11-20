Nordostafrika
EU erlässt Sanktionen gegen stellvertretenden Chef der RSF-Miliz im Sudan

Die Europäische Union hat einen hochrangigen Kommandeur der sudanesischen RSF-Miliz mit Sanktionen belegt.

    Abdelrahim Hamdan Daglo steht mit erhobener Faust zwischen politischen Vertretern aus den von der RSF gehaltenen Gebieten.
    Abdelrahim Hamdan Daglo (mit erhobener Faust), stellvertretender Kommandeur der sudanesischen RSF-Miliz, im Februar 2025 bei einem Treffen mit politischen Vertretern aus den von der RSF gehaltenen Gebieten. (picture alliance / dpa / Eva-Maria Krafczyk)
    Nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kallas handelt es sich um den stellvertretenden Miliz-Kommandanten Hamdan Daglo. Er ist der Bruder des RSF-Chefs Hemeti Daglo. Beide stehen bereits auf Sanktionslisten der USA.
    Die ehemalige Spezialeinheit RSF kämpft seit April 2023 gegen die sudanesische Armee. Ende Oktober nahm die RSF die Provinzhauptstadt der Region Darfur, Al-Faschir, ein. Der Miliz werden Massaker an der Zivilbevölkerung vorgeworfen. Beide Kriegsparteien werden von unterschiedlichen Ländern insbesondere aus der Golfregion unterstützt.
