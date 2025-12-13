EU-Kommissarin Marta Kos (picture alliance / ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com / ROLAND SCHLAGER)

Kos sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es sei ihre Aufgabe, die Ukraine in die EU zu bringen. Das könnte dem Land Schutz geben. - Kiew hatte 2022 einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, kurz nach dem russischen Überfall.

In dieser Woche legten die EU-Europaminister der Ukraine eine Liste mit Reformen als Voraussetzung für einen Beitritt vor. Ein Problem ist nach wie vor die Korruption. Kos betonte, insgesamt mache die Ukraine aber so große Fortschritte, dass die EU die ersten ersten Beitrittsverhandlungskapitel zu Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit eröffnen könnte - wenn Ungarn nicht formelle Beitrittsverhandlungen blockieren würde. Das sei nicht fair und nicht europäisch, kritisierte die EU-Kommissarin.

Nach Kos' Ansicht müsste nicht der gesamte Prozess der Erweiterung dem Einstimmigkeitsprinzip folgen. Bei vielen der einzelnen Schritte sei das überflüssig.

