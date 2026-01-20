Wegen hoher Neuverschuldung

Das Verfahren sei gerechtfertigt, weil das finnische Haushaltsdefizit 2024 bei 4,4 Prozent gelegen habe und für 2025 mit 4,3 Prozent gerechnet werde, hieß es. (picture-alliance / dpa / Jp Amet)

Dies gab der Rat der europäischen Finanzminister bekannt. Er folgte damit einer Empfehlung der EU-Kommission aus dem vergangenen Jahr. Das Verfahren sei gerechtfertigt, weil das finnische Haushaltsdefizit 2024 bei 4,4 Prozent gelegen habe und für 2025 mit 4,3 Prozent gerechnet werde, hieß es in einer Mitteilung. Finnland müsse nun bis April Pläne vorlegen, wie das Defizit bis 2028 wieder unter die EU-Obergrenze von drei Prozent gebracht werden soll.

Für den finnischen Ministerpräsidenten Orpo kommt der Schritt nach eigenen Angaben nicht überraschend. Die Wirtschaft leide unter den Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, erklärte er. Zudem seien die Verteidigungsausgaben massiv erhöht worden. Eine wirtschaftliche Erholung werde mindestens zwei Jahre dauern.

