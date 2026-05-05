"Ein Deal ist ein Deal"

Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte am Rande eines EU-Armenien-Gipfeltreffens in Jerewan, ein Deal sei ein Deal. Sie reagierte damit auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, den Zoll auf Auto-Importe von 15 auf 25 Prozent anzuheben. Er wirft der EU vor, ihren Teil der Vereinbarung nicht einzuhalten. Das Europäische Parlament hat das Abkommen noch nicht gebilligt.
Von der Leyen verwies auf demokratische Prozesse, die Zeit brauchten.
Von der Leyen verwies auf demokratische Prozesse, die Zeit brauchten.
Der französische Präsident Macron sprach sich für europäische Gegenmaßnahmen aus, sollte Trump seine Drohnung wahrmachen. EU-Handelskommissar Sefcovic traf am Nachmittag in Paris den US-Handelsbeauftragten Greer zu Verhandlungen.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.