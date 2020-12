EU-Forschungsförderung Kritik an den Budgetkürzungen beim "Horizon Europe" Programm

Schwerpunkte im 9. EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe" sind smarte Technologien und künstliche Intelligenz (imago images / Ikon Images)

Mit dem 9. EU-Forschungsrahmenprogramm "Horizon Europe" soll der Wissenschafts- und Technologiesektor bis 2027 eigentlich gestärkt werden. Allerdings ist das geplante Budget um 15 Prozent geschrumpft worden – auf nur noch 80 Milliarden Euro. Unterm Strich dieselbe Summe wie beim auslaufenden Programm.

Für das 9. EU-Forschungsrahmenprogramm "Horizon Europe" stehen aktuell 84,9 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021 bis 2027 zur Verfügung. Ein Minus von 15 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf und lediglich dieselbe Summe wie beim auslaufenden 8. EU-Forschungsrahmenprogramm.

Weil eine Stagnation der Fördermittel für Wissenschaft schwer vereinbar ist, mit dem erklärten Anspruch Europas, bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien in der ersten Liga zu spielen, regte sich breiter Widerstand gegen den Raubbau am Forschungsbudget.

21. Juli 2020

Gegenüber der Webseite ScienceBusiness sagt der Brandenburger Europaabgeordneten Christian Ehler, der an den Verhandlungen über Horizon-Europe beteiligt war, die Rotstift-Aktion gefährde Europas Wettbewerbsfähigkeit.

"Sie bedeutet ein ‚Nein‘ für Innovationen. Die Kürzungen beim Forschungsetat werden Europas Rückstand gegenüber globalen Wettbewerbern zementieren."

16. September 2020

Jean-Pierre Bourguignon, der Präsident des Europäischen Forschungsrates, erklärt gegenüber dem Fachmagazin Nature, er verstehe nicht, warum das Budget der renommierten Einrichtung zur Förderung von Spitzenforschern, um zehn Prozent gekürzt werden soll, auf 13,4 Milliarden Euro für sieben Jahre. Eine Pandemie sei der falsche Zeitpunkt, um Mittel für die Grundlagenforschung zu streichen, so Bourguignon. Er fordert, die Entscheidung rückgängig zu machen.

1. Oktober 2020

Die Präsidenten der vier großen deutschen Forschungsorganisationen - Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz- und Helmholtz-Gemeinschaft – veröffentlichen in der Wochenzeitung "ZEIT" einen Appell, Europas Zukunft nicht kaputt zu sparen: Eine Kürzung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung sei ein fatales Signal. "Will Europa seinen Platz in der Welt behaupten, müssen wir technologisch souverän werden. Das heißt, Top-Positionen in strategisch wichtigen Feldern wiederzuerlangen und gezielt in Spitzenforschung und den Transfer der Ergebnisse in die Anwendung zu investieren. Die Ausgaben für die Forschung zu kürzen ist falsch und langfristig nicht zielführend."

7. Dezember 2020



Über 1850 Wissenschaftler, darunter einige Nobelpreisträger, haben einen offenen Brief der Kampagne "Rescue Horizon Europe" unterzeichnet. Das Schreiben warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) vor den Folgen der Kürzungen des EU-Forschungsetats von 2021 bis 2027.



"Die drastischen Einsparungen werden einen verheerenden Effekt auf unsere Fähigkeiten haben, die großen globalen Herausforderungen unsere Zeit anzugehen – Klimawandel, Pandemien, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz und personalisierte Medizin. Sie werden unweigerlich zu einem Exodus wissenschaftlicher Exzellenz führen, zu technologischen Abhängigkeiten und verminderter Gesundheitsvorsorge."

Am Forschungsbudget zu sparen ist gerade jetzt verkehrt

Die Hoffnung der Kritiker: Man könnte es irgendwie noch schaffen, das Schlimmste zu verhindern. Schützenhilfe gibt’s aus Straßburg, wo EU-Parlamentarier als Wunschziel sogar ein Forschungsbudget in Höhe von 120 Milliarden Euro formuliert haben, also 40 Milliarden mehr als derzeit veranschlagt. Am 10. November war ein kleiner Etappensieg zu verzeichnen. Die Verhandlungsführer aus dem Europäischem Parlament und den EU-Staaten haben sich im November auf einen EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 in Höhe von 84,9 Milliarden Euro geeinigt. Vier Milliarden Euro mehr als noch Juli vorgesehen.

Dazu sagte Jan Wöpking, Geschäftsführer des deutschen Universitätsverbundes "German U-15", dem 15 forschungsstarke Universitäten angehören, im Deutschlandfunk:

"Es wäre doch jetzt genau das Verkehrte, was wir tun können: An genau der Art von Forschung zu sparen, die uns durch diese Jahrhundertkrise bringt. Wir müssen im Gegenteil jetzt kräftig in diese Forschung investieren, damit wir bei den nächsten Krisen wieder Forschung und Unternehmen haben, die uns in so einer Rekordzeit herausholen."