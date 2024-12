Energie-Versorgung

Das LNG-Terminalschiff "Hoegh Gannet" in Brunsbüttel (Marcus Brandt / dpa)

Die EU-Kommission genehmigte entsprechende Anträge. Nach Einschätzung der Kommission trägt die Förderung dazu bei, die Energieversorgung in Deutschland besser abzusichern.

Die staatliche "Deutsche Energy Terminal" betreibt vier Anlagen - und zwar in Brunsbüttel, Stade sowie zwei in Wilhelmshaven. Dabei handelt es sich jeweils um Spezialschiffe, auf denen angeliefertes Flüssig-Erdgas in Gasform zurückgewandelt wird. Alle vier schwimmenden Anlagen sind gechartet. Mit der von der EU nun genehmigten Zahlung werden auch bisher angefallene finanzielle Verluste ausgeglichen.

