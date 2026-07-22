Die Logos von Paramount und Warner Bros. (picture alliance/NurPhoto/Jakub Porzycki)

Weil beide US-Konzerne auch in Europa stark vertreten sind, musste die EU-Kommission den Zusammenschluss kartellrechtlich prüfen. Entscheidend ist aber, ob die Übernahme auch die laufenden juristischen Auseinandersetzungen in den USA übersteht. Dort ist die Fusion weiter umstritten. Ein Gericht stoppte den Zusammenschluss vorläufig, nachdem mehrere Bundesstaaten dagegen geklagt hatten. Sie befürchten Nachteile für den Wettbewerb. Auch in Großbritannien prüfen die Behörden mögliche Auswirkungen auf den Medienmarkt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.