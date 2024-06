Geklagt hatten zwei junge irakische Frauen, die seit 2015 in den Niederlanden leben. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Asylbehörden müssen demnach bei der Entscheidung über den Flüchtlingsstatus berücksichtigen, ob sie in ihrem Heimatland ein gleichberechtigtes Leben führen können. Das gelte dann, wenn Frauen in Europa aufgewachsen seien und sich mit westlichen Werten identifizerten.

Geklagt hatten zwei junge irakische Frauen, die seit 2015 in den Niederlanden leben und deren Asylanträge abgelehnt wurden. Sie argumentierten, dass sie ihre Jugend in Europa verbracht und sich an die Gleichstellung der Geschlechter gewöhnt hätten. Deshalb drohe ihnen bei einer Abschiebung in ihr Heimatland Verfolgung.

