Die Finanzhilfen für die Fluggesellschaft Condor sind Thema am EU-Gericht in Luxemburg. (picture-alliance / dpa / Roland Weihrauch)

Deutschland wollte den Ferienflieger mit zwei Abschreibungen von insgesamt mehr als 100 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission hatte das Vorhaben 2021 genehmigt. Dagegen wehrt sich die irische Fluglinie Ryanair nun vor dem Gericht in Luxemburg.

Der Fall Condor ist einer von vielen, in denen Ryanair gegen staatliche Beihilfen für ihre Konkurrenten vorgeht. Bisher hatten die Iren in einigen Fällen Erfolg, in anderen aber nicht. Gegen das Urteil kann noch vor dem höchsten europäischen Gericht, dem EuGH, vorgegangen werden.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.