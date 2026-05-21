Gesundheit

Zahl der Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten in Europa wächst. (picture-alliance / Sven Simon / Malte Ossowski / SVEN SIMON)

In den vergangenen zehn Jahren sind die gemeldeten Fälle von Gonorrhö, Syphilis und Chlamydien deutlich gestiegen, wie die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mitteilte. Im Jahr 2023 gab es EU-weit mehr als 350.000 bestätigte Infektionen mit den drei Krankheiten. Die ECDC rief dazu auf, sich behandeln zu lassen und grundsätzlich Kondome zu verwenden.

Laut der EU-Behörde sind vor allem Männer, die mit anderen Männern Geschlechtsverkehr haben, von sexuell übertragbaren Krankheiten betroffen. Den Daten zufolge kommen aber auch bei heterosexuellen Menschen immer häufiger Infektionen vor.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.