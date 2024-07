Die "Mukata" ist der Sitz des Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. (Archivbild) (imago images / Lorenzo De Simone / Lorenzo De Simone via www.imago-)

Das Geld soll bis September in drei Teilbeträgen an die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland überwiesen werden, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Die Finanzhilfen sind demnach an Reformen geknüpft und sollen in Form von Zuschüssen und Krediten fließen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, es gehe um die wirtschaftliche und politische Stabilität im Westjordanland. Zudem wolle man die Grundlagen für den Wiederaufbau des Gazastreifens legen. Dazu sei mit der Autonomiebehörde eine Absichtserklärung unterzeichnet worden.

Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte die EU die Finanzhilfen auf den Prüfstand gestellt. Es gab jedoch keine Hinweise darauf, dass mit den Hilfsgeldern die Hamas direkt oder indirekt finanziert wurde.

