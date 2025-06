Die EU-Kommission in Brüssel. (picture alliance / Goldmann)

Die Maßnahme erfolge in Anbetracht der positiven Schritte der syrischen Übergangsregierung, hieß es in Brüssel. Syrien wird nach dem Sturz des Assad-Regimes von dem früheren islamistischen Milizenführer al-Scharaa regiert. Derzeit hält sich EU-Kommissarin Suica, zuständig für Mittelmeer-Angelegenheiten, in Syrien auf. Es ist der erste Besuch eines Mitglieds der EU-Kommission seit Bildung der Übergangsregierung in Damaskus.

