Zweitägiges Treffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der 62. Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Selenskyj dringt unter anderem auf einen baldigen EU-Beitritt seines Landes. Den wird es nach Angaben von EU-Diplomaten jedoch in absehbarer Zukunft nicht geben. Ein 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine und neue europäische Sanktionen gegen Russland wurden aber nach einer monatelangen Blockade durch Ungarn heute endgültig beschlossen. Das Sanktionspaket sieht unter anderem ein strengeres Vorgehen gegen die sogenannte Schattenflotte von Tankern mit russischem Rohöl an Bord vor.

Zuvor hatten Ungarn und die Ukraine einen Streit um die Druschba-Ölpipeline beigelegt. Sie transportiert russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Die Pipeline war nach ukrainischen Angaben bei russischen Angriffen beschädigt und deshalb stillgelegt worden. Ungarn und die Slowakei warfen Kiew jedoch vor, die Reparaturen zu verzögern. Seit gestern fließt das Öl wieder.

Staats- und Regierungschefs aus der Golfregion erwartet

Morgen wird es beim Gipfeltreffen dann vor allem um die Lage im Iran und die Auswirkungen auf die Energiepreise in Europa gehen. Dazu sollen auch Staats- und Regierungschefs aus dem Nahen Osten und der Golfregion nach Zypern kommen. Außerdem wollen die EU-Spitzen den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 besprechen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.