Proteste im Iran (Archivbild) (AP)

Hintergrund ist die fortwährende Niederschlagung regierungskritischer Proteste. Die EU verhängte in diesem Zusammenhang Strafmaßnahmen gegen acht Personen und einen Mobilfunkanbieter. Das Unternehmen habe dazu beigetragen, Kritik an der Führung in Teheran zu unterdrücken. In einer Erklärung fordert die EU den Iran zudem auf, die Praxis der Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen gegen Demonstrierende zu beenden. Derweil belegten die USA und Großbritannien führende Mitglieder der Revolutionsgarde mit Sanktionen.

Ausgelöst wurden die seit über einem halben Jahr anhaltenden Proteste durch den Tod einer jungen Frau, die Mitte September in Polizeigewahrsam gestorben war. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht entsprechend der Vorschriften des Regimes getragen haben soll.

