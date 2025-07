US-Zollpolitik

Der Kommissar für Handel und Wirtschaftliche Sicherheit, Sefcovic (AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN)

Ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel sagte, Handelskommissar Sefcovic habe "intensive" Gespräche in Washington geführt. Es sei ein weiterer Versuch gewesen, den Streit auf dem Verhandlungsweg beizulegen. Nur Zugeständnisse beider Seiten könnten am Ende zu einem Ergebnis führen. Sefcovic hatte US-Handelsminister Lutnick und den Handelsbeauftragten Greer getroffen. Im Laufe des Tages will er Vertreter der 27 EU-Staaten informieren.

Bundeskanzler Merz dringt darauf, dass die EU und die USA eine Einigung auf möglichst niedrige Zölle finden. Er habe aber keine Hoffnung, dass es einen vollständigen Zollverzicht geben werde, sagte Merz bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin. US-Präsident Trump brauche Zolleinnahmen, um Steuersenkungen gegenfinanzieren zu können.

