Zollstreit

EU-Handelskommissar Maros Sefkovic (AP)

Er habe trotz der jüngsten Drohungen von Präsident Trump das Gefühl, dass die US-Regierung bereit sei, die Verhandlungen fortzuführen, sagte Sefcovic am Rande eines Treffens der EU-Handelsminister in Brüssel. Zugleich warnte er, dass sich künftig der Export in die USA für zahlreiche Unternehmen nicht mehr lohnen könnte. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte gestern mitgeteilt, dass die eigentlich für heute angekündigten Gegenmaßnahmen zum Ausgleich der US-Sektorzölle - auf zum Beispiel Stahl und Aluminium - verschoben werden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.