Zoll-Konflikt

Auf europäische Waren sollen wie hier in New York ab Mittwoch in den USA 20 Prozent Zoll fällig werden. (Getty Images / Spencer Platt)

Bei dem Treffen soll es um die Frage gehen, mit welcher Strategie US-Präsident Trump zu einer Rücknahme der Sonderzölle in Höhe von 20 Prozent bewegt werden könnte. Deutschland wird vom geschäftsführenden Bundeswirtschaftsminister Habeck vertreten. Die EU erzielte im Handel mit den USA im vergangenen Jahr einen Überschuss von knapp 200 Milliarden Euro; im Dienstleistungsbereich gab es hingegen ein Defizit.

Trump hatte in der vergangenen Woche verschiedene Zollstufen für nahezu alle Handelspartner angekündigt, die an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Nach Angaben seiner Berater haben mehr als 50 Staaten Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Als erster ausländischer Regierungschef wird dazu heute Israels Premierminister Netanjahu im Weißen Haus erwartet. Die USA wollen Handelserzeugnisse ihres engen Verbündeten mit 17-prozentigen Zöllen belegen, obwohl zwischen beiden Ländern ein umfangreiches Freihandelsabkommen existiert.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.