Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP geht es bei der Rücknahme der Wirtschaftssanktionen vor allem um die bisherigen Strafmaßnahmen gegen das syrische Bankensystem, das deshalb keinen Zugang zum internationalen Kapitalmarkt hatte. Sanktionen gegen Mitglieder der gestürzten Regierung von Ex-Machthaber Assad sowie das Waffenembargo gegen das Land sollen in Kraft bleiben. Die USA hatten bereits in der vergangenen Woche die Aufhebung ihrer Sanktionen gegen Syrien angekündigt. Daraufhin gab es zahlreiche Straßenfeiern in Syrien.

Dank aus Syrien: "Sicherheit und Stabilität wird gestärkt"

Der syrische Außenminister al-Schibani bedankte sich bei der EU für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen. Damit würden Sicherheit und Stabilität seines Landes gestärkt, schrieb er auf X. Der syrische Übergangs-Staatschef al-Schaara hatte seit Monaten für ein Ende der internationalen Strafmaßnahmen geworben, um den Wiederaufbau des Landes nach dem Bürgerkrieg organisieren zu können. Die von ihm angeführte islamistische HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppierungen hatten das Regime Assads im Dezember gestürzt.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.