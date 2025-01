Weltwirtschaftsforum

Im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos protestierten rund 300 Menschen gegen die Macht von Superreichen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

In einem Interview sprach sich Séjourné gegen eine scharfe Antwort der EU auf Zollankündigungen durch Trump aus. Man könne bei den Zöllen zurückschlagen, aber die Europäer würden dafür bezahlen, sagte er. Dennoch müsse die Europäische Union angesichts der Drohungen Trumps offensiv handeln.

Die Amtsübernahme Trumps ist auch ein zentrales Thema auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos, die am Abend offiziell eröffnet wird. Zu dem Treffen in den Schweizer Alpen werden in den kommenden fünf Tagen rund 3.000 Personen aus Wirtschaft und Politik erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Trump schaltet sich am Donnerstag per Video zu.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.