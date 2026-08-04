Ceuta-Krise

Díe EU-Innenminister haben den Ansturm von Menschen von Marokko aus auf Ceuta erörtert und wollen Lehren daraus ziehen. (AFP / Abdelmajid Bziouat)

Die Kommunikation in Krisenzeiten könne durch zeitnahe Koordinierung weiter gestärkt werden und sollte kohärenter sein, teilte die irische Ratspräsidentschaft nach einer außerplanmäßigen Videokonferenz mit. EU-Innenkommissar Brunner erklärte, in der Runde habe es volle Solidarität mit Spanien gegeben. Der Andrang auf Ceuta sei ein Test für die Sicherheit der europäischen Außengrenzen gewesen, der für den Moment definitiv bestanden worden sei. Spaniens Innenminister Grande-Marlaska verwies darauf, dass kein Migrant auf europäisches Festland gelangt sei.

In der vergangenen Woche hatten vorübergehend bis zu 60.000 Menschen von Marokko aus Ceuta erreicht und damit einen Streit zwischen den EU-Ländern entfacht. Die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs der EU kritisierten die spanische Migrationspolitik. Madrid warf ihnen vor, die Krise politisch auszuschlachten.

Um besser vorbereitet zu sein, will die EU auch digitale Netzwerke aufmerksamer beobachten. Zahlreiche Migranten in Ceuta hatten berichtet, sie seien in sozialen Medien auf eine angeblich offene Grenze zur EU aufmerksam geworden. Die zehntausenden Menschen kamen überwiegend schwimmend aus Marokko.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.