Bei der neuen Ausschreibungsrunde haben sich nach Angaben des Europäischen Amtes für Personalauswahl EPSO rund 170.000 Menschen aus allen Mitgliedsländern beworben. Dies seien dreimal so viel erwartet. Dadurch gebe es Kapazitätsprobleme, sagte EPSO-Chef Salles dem Deutschlandfunk. Es müsse etwa technisch sichergestellt werden, dass alle Bewerber an mehrstündigen Tests teilnehmen könnten.
Derzeit läuft das erste allgemeine Auswahlverfahren der EU seit sieben Jahren. Dabei werden Beamtinnen und Beamte gesucht, die künftig in den verschiedenen EU-Institutionen eingesetzt werden sollen.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.