Waldbrand auf Kreta. (AFP / COSTAS METAXAKIS)

Insgesamt wurden 650 Feuerwehrleute aus 14 Nationen in gefährdete Gebiete in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien entsandt. Darüber hinaus wurden 22 Löschflugzeuge und vier Hubschrauber in zehn Mitgliedsstaaten stationiert. Auf der griechischen Insel Kreta wurden inzwischen mehr als 1.500 Menschen vor den Bränden in Sicherheit gebracht. Im Westen der Türkei nach zwei Waldbränden die Bewohner aus mindestens fünf Bezirken evakuiert.

Brände auf Kreta vergrößern sich

Auf Kreta breiteten sich die Waldbrände weiter aus. Einige Hotels, Pensionen und Dörfer nahe der Touristenstadt Ierapetra wurden nach Angaben der Behörden evakuiert. Der Zivilschutz sprach von einer schwierigen Situation, weil sich das Feuer wegen der steilen Hänge und der starken Winde nur schwer eindämmen lasse. Man werde daher jetzt auch Löschflugzeuge und Hubschrauber einsetzen.

In zahlreichen Regionen Griechenlands gibt es derzeit eine hohe Brandgefahr. Die Feuerwehr warnte die Menschen; durch die Trockenheit könne auch der kleinste Brandherd schnell zu einem Großbrand werden.

