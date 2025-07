In Europa sind mehrere Länder von Waldbränden betroffen, hier auf Kreta. (AFP / COSTAS METAXAKIS)

650 Feuerwehrleute wurden in gefährdete Gebiete in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien beordert. Darüber hinaus wurden 22 Löschflugzeuge und vier Hubschrauber in zehn Mitgliedsstaaten stationiert. Auf der griechischen Insel Kreta sind bereits mehrere tausend Menschen von Evakuierungen betroffen. Nahe Athen brennt es ebenfalls. In der türkischen Region Izmir starben mindestens zwei Menschen in den Flammen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.