Die EU-Klimaexperten verweisen in ihrer Analyse mit dem Titel "Drought in Europe" auf Beobachtungsdaten. Demnach ist im Winter und im Frühjahr in vielen Regionen zu wenig Regen gefallen. Schon jetzt seien die Pegel vieler Flüsse anormal niedrig, heißt es. Niedrige Wasserstände beeinträchtigen auch die Schiffahrt. Auf dem Rhein etwa können Frachtkähne nicht mehr voll beladen fahren.

Für die Situation verantwortlich ist dem Bericht zufolge eine spezielle Wetterlage mit viel Sonne und trockenen Nordwinden. Besonders betroffen sind die Mitte und der Nordwesten Europas. Aber auch Südosteuropa sowie Teile Russlands und der Türkei sind aktuell zu trocken, schreiben die Forschenden . Mindestens bis zum Sommer könnte das Wetter andauern.

Einzige Ausnahme bilden dem Bericht zufolge die Iberische Halbinsel und der Norden Italiens. Dort waren Winter und Frühjahr regenreicher als üblich. Und das könnte ebenfalls in den kommenden Monaten so bleiben.

Bisher sind nach Darstellung der Wissenschaftler noch keine gravierenden Auswirkungen auf die Vegetation zu merken. Allerdings beginne gerade erst das Pflanzenwachstum. Angesichts der Vorhersagen für weiterhin überdurchschnittlich trockene Bedingungen dürfe es Folgen für Landwirtschaft und Ökosysteme geben.

