Magnus Brunner ( VP), EU-Kommissar für Inneres und Migration (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür, sagte Brunner vor einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Insgesamt neun Länder nehmen derzeit Kontrollen an ihren Grenzen zu anderen Schengen-Ländern vor, darunter Deutschland, Österreich und die Niederlande. Die EU-Kommission hatte ihnen am Dienstag einen Verzicht darauf nahegelegt und auf das Inkrafttreten des EU-Asylpaktes verwiesen. Dieser tritt in der kommenden Woche in Kraft ebenso wie das neue Einreisesystem EES.

Bundesinnenminister Dobrindt lehnt ein Ende der Grenzkontrollen ab. Er sagte in Luxemburg, die Maßnahmen der vergangenen Monate seien wirkungsvoll gewesen. Sie würden nun flexibel weiterentwickelt, aber man werde sie weiterhin brauchen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.