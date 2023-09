Visa-Affäre

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson (picture alliance / AA / Alexandros Michailidis / Pool)

Dazu habe die Schwedin einen Brief mit elf Fragen an den polnischen Außenminister Rau geschrieben, meldet die "Bild"-Zeitung". Sie wünsche sich alle erforderlichen Schritte zur Aufklärung ohne Verzögerung. Johansson habe Warschau als Frist für die Beantwortung den 3. Oktober genannt, zwölf Tage später die Polen ein neues Parlament. Derzeit wird dem Verdacht nachgegangen, polnische Beamte hätten hunderttausende Visa für den Schengen-Raum an Antragsteller aus Asien und Afrika verkauft.

Der mutmaßliche Skandal setzt die nationalkonservative polnische Regierungspartei PiS unter Druck, die in der EU für eine harte Haltung in der Migrationspolitik steht.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.